Festival ClassiCahors Le Consort Rue de la Barre Cahors, lundi 5 août 2024.

Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor ont été plusieurs fois nominés aux victoires de la musique classique, et plusieurs de leurs enregistrements ont été récompensés par le CHOC CLASSICA et DIAPASON d or. Le Consort est né de la rencontre de quatre jeunes musiciens fédérés par le claveciniste Justin Taylor. Ils se font un plaisir de chercher une texture sonore qui leur soit personnelle, en explorant notamment le répertoire de la sonate en trio à deux violons, formation reine de la musique de chambre à l’époque baroque.

Ce jeune ensemble remporte toutes les meilleures critiques ces deux dernières années.

Théotime Langlois de Swarte, violon baroque

Sophie de Bardonnèche, violon baroque

Hanna Salzenstein, violoncelle

Justin Taylor, clavecin

SPECCHIO VENEZIANO

Antonio Vivaldi

Sonate en sol mineur op. 1 n° 1 | Sonate pour violoncelle en mi mineur n° 5

Follia

Giovanni Battista Reali

Sinfonia IV (Sonate) en ré majeur | Sonata VIII | Sonata IX en re min | Follia | Sonate pour violon en la mineur op. 2 n°1 Sinfonia VI (Capricio) en do majeur | Sinfonia X (Capricio) en la majeur

Marco Uccellini

La Bergamasca

Bach / Marcello

Andante BWV 974 (transcription du concerto pour hautbois en ré mineur de Marcello)

Les réservations se font

soit en ligne (sur festik.net),

soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot,

soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de ClassiCahors (Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) 15.815.8 15.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 21:00:00

fin : 2024-08-05

Rue de la Barre Eglise Saint-Barthélemy

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Festival ClassiCahors Le Consort Cahors a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Cahors Vallée du Lot