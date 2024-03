Festival ClassiCahors Jean-François Zygel, piano, composition Place des Consuls Cahors, mardi 30 juillet 2024.

Jean-François Zygel met Cahors en musique

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique !

Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement notre cité. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions.

Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit !

32.832.8 32.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 21:00:00

fin : 2024-07-30

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

