Festival ClassiCahors ensemble la Nébuleuse Place Jean-Jacques Chapou Cahors, vendredi 9 août 2024.

Festival ClassiCahors ensemble la Nébuleuse Place Jean-Jacques Chapou Cahors Lot

Direction, Gabriel Rignol

Marc-Antoine Charpentier Memorare h.367 | Salve regina des Jésuites h.27 | Alma Redemptoris h.44

Sébastien de Brossard Suonata 1a en mi mineur SdB.220

Marc-Antoine Charpentier De Profundis h.212 | Magnificat h.72 | Regina Caeli h.46

Henri du Mont Symphonia, Allemande

Marc-Antoine Charpentier Egredimini Filiae Sion h.280 | Litanies de la Vierge h.87 | Quare Fremuerunt Gentes h.363

Découvert en 2023 dans la programmation de ClassiCahors grâce au partenariat avec le Festival de Radio France Montpellier, le luthiste Gabriel Rignol revient en 2024 avec l’ensemble la Nébuleuse qui réunit des chanteurs et instrumentistes issus pour la plupart du Conservatoire National Supérieur de Lyon.

Le mot d’ordre de ce jeune ensemble est l’innovation en effet, la Nébuleuse propose au public d’entendre des oeuvres méconnues et bien souvent inédites, use d’effectifs instrumentaux peu communs, et se propose de diversifier et réinventer, sur la base d’une recherche historique informée, les manières d’interpréter les formes narratives musicales de l’Europe du XVIIème siècle (opéras, dialoghi italiens, madrigaux, oratorios, etc.).

Les réservations se font :

soit en ligne (sur festik.net),

soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot,

soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de ClassiCahors (Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 Cahors) 23.823.8 23.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 21:00:00

fin : 2024-08-09

Place Jean-Jacques Chapou Cour de la Préfecture

Cahors 46000 Lot Occitanie

