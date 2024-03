Festival ClassiCahors Deux mezzos sinon rien Théâtre de Cahors Cahors, samedi 3 août 2024.

Festival ClassiCahors Deux mezzos sinon rien Théâtre de Cahors Cahors Lot

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Delphine Haidan , mezzo-soprano

Johan Farjot, piano

Abordant un vaste répertoire de mélodies, de lieder et d’opéras en duos, allant de Mozart à Offenbach, en passant par Mendelssohn, Fauré, Brahms, Rossini et Gounod, Karine Deshayes et Delphine Haidan parcourent tous les registres, du plus sérieux au plus comique. C’est avec passion et humour que ces deux cantatrices unissent leurs voix pour le plus grand bonheur des auditeurs. 32.832.8 32.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 21:00:00

fin : 2024-08-03

Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Festival ClassiCahors Deux mezzos sinon rien Cahors a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Cahors Vallée du Lot