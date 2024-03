Festival ClassiCahors Chœur de l’Académie du festival Cahors, dimanche 28 juillet 2024.

Emmanuel Pélaprat, Direction

Chœur de l’Académie du festival

Sonia Sempéré, soprano

Pierre-Emmanuel Roubet, ténor

Antonio Guirao, baryton

Orchestre de Chambre de Toulouse

Théodore Dubois

Prière de France

Les sept paroles du Christ en Croix

Une des œuvres majeures de la musique sacrée française du XIXème

Les SEPT PAROLES DU CHRIST EN CROIX et LA PRIERE DE FRANCE oratorios de T DUBOIS

Deux œuvres majeures de la musique sacrée française du XIXème est proposée pour cette troisième académie Chœur qui réunit des choristes stagiaires venus de tout l'hexagone, et qui après plusieurs jours de répétition sous la direction d'Emmanuel Pélaprat et accompagnés de solistes et musiciens professionnels ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE présenteront ce chef-d'œuvre musical de Théodore Dubois.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 21:00:00

fin : 2024-07-28

Eglise St-Barthélémy

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com

