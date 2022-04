Festival ClassiCahors 2022: William Christie et Théotime Langlois de Swarte Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot 30 38 EUR Réservation soit par internet (sur le site festik.net), soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (ClassiCahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) Il s’agit d’un récital pour clavecin et violon.

Formidable rencontre entre William Christie, fondateur des Arts Florissants, figure incontournable de la musique ancienne et Théotime Langlois de Swarte, que le public du festival ClassiCahors connait déjà via l’ensemble Le Consort. À la croisée des écoles italienne et française, Leclair et Senaillé furent en quelque sorte les Paganini du XVIIIe siècle français. Virtuoses autant que poétiques, toujours formidablement rythmées et dansantes, leurs sonates trouvent sous les doigts de Théotime Langlois de Swarte et William Christie deux ardents défenseurs. Par-delà les générations, le grand maître de la musique baroque et le jeune prodige du violon unissent leurs voix pour nous faire redécouvrir ces pages encore injustement méconnues. +33 5 65 53 20 65 Réservation soit par internet (sur le site festik.net), soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (ClassiCahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) ClassiCahors

