Festival ClassiCahors 2022: Quatuor Dutilleux

Festival ClassiCahors 2022: Quatuor Dutilleux, 24 juillet 2022, . Festival ClassiCahors 2022: Quatuor Dutilleux

2022-07-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-24 Réservations sur sur le site festik.net, soit à l’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) Quatuor composé de Guillaume Chilemme et Mathieu Handtschoewercker aux violons, de David Gaillard au violon et Thomas Duran au violoncelle

Musiciens éclectiques, chambristes recherchés et membres de prestigieuses formations orchestrales, ces quatre musiciens auraient pu continuer ainsi leur chemin musical, mais ont ressenti le besoin intime de partager une aventure commune, celle du quatuor à cordes.Le Quatuor Dutilleux est invité régulièrement par France-Musique , et fera en janvier 2024 l’ouverture de la Biennale de Quatuor à cordes à la Philharmonie de Paris en compagnie de Sabine Devielhe dans une création de Thierry Escaich. Au programme pour le festival 2022, le quatuor de Ravel et le 15ème quatuor de Schubert. Réservations sur sur le site festik.net, soit à l’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville