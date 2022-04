Festival ClassiCahors 2022: Orchestre National du Capitole de Toulouse Pradines, 25 juillet 2022, Pradines.

Festival ClassiCahors 2022: Orchestre National du Capitole de Toulouse Pradines

2022-07-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-25

Pradines Lot Pradines

EUR Réservation soit sur le site festik.net, soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS 5CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot,46000 CAHORS)

Au programme, Gabor Takacs-Nagy, sous la direction de Gabrielle Zaneboni, cor anglais.

De sa salle historique de la Halle aux Grains à la saison lyrique et chorégraphique du Théâtre du Capitole, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse est régulièrement invité par les plus grands festivals internationaux et se produit régulièrement dans des lieux aussi prestigieux que le Musikverein de Vienne, la Philharmonie de Berlin et le Bolchoï de Moscou, ainsi qu’à Paris (Théâtre des Champs-Élysées, Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie). Depuis 2016 dès la création du festival ClassiCahors, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse est devenu un fidèle de la première heure et sa venue est toujours accueillie avec enthousiasme par un très large public. Nous les retrouverons pour la première fois à la salle culturelle la Prade à Pradines avec le Concertino pour Cor anglais de Gaetano Donizetti et la symphonie n° 5 de Franz Schubert.

