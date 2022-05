Festival ClassiCahors 2022: L’Ensemble La Rêveuse, 23 juillet 2022, .

Festival ClassiCahors 2022: L’Ensemble La Rêveuse

2022-07-23 – 2022-07-23

18 23 EUR Réservation soit en ligne (sur festik.net), soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS)

Interprétation des Jardins de Vauxhall

L’ensemble la Rêveuse composé de musiciens solistes (Eugénie Lefèbvre, soprano ; Olivier Rhiel, traverso et petite flûte ; Florence Bolton, basse de viole et pardessus de viole ; Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque) travaille sur les patrimoines artistiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Après de nombreux passages à France Musique, leurs différents enregistrements ont tous été salués par la critique française et internationale et ont reçu de nombreuses récompenses (dont Télérama, Choc Classica de l’année, Choix de France Musique, 5 croches Pizzicato, Bestenliste der Deutschen Schallplattenkritik, Gramophone Editor’s Choice, etc…).La relation de confiance entre ClassiCahors et le festival Radio France Occitanie depuis 2018 est importante, et le public est toujours enthousiaste d’accueillir et de découvrir des artistes talentueux. Ces musiciens nous feront visiter les jardins de Vauxhall avec des œuvres de Frederich Haendel, Thomas Augustine Arne, James Oswal. Johann Christoph Pepusch.

