28 EUR

Laurent Cabasso interprètera un récital pour piano: Toccata de Bach et impromtus de Schubert

En cas d’intempérie, le repli est prévu à l’Auditorium du Grand Cahors.

Laurent Cabasso en quelques mots : « Cabasso marche sur les pas de Kempff, Haskil, Nat, Schnabel, avec un instinct poétique, une liberté d’allure qui distinguent cet artiste dans une génération riche en talents de premier plan. » Alain Lompech (Le Monde). Lauréat de grands concours internationaux (Prix Géza Anda de Zürich en 1982, Tokyo en 1983, finaliste du concours Clara Haskil à Vevey en 1987), Laurent Cabasso entame alors une importante carrière musicale internationale. Il donne de nombreux récitals et concerts à Paris, (Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel..), Zurich, Amsterdam et se produit dans de grands festivals en France et (La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Besançon,) en Amérique et en Asie. Il est l’invité de grands orchestres, dont l’Orchestre National de France. Il est incontestablement parmi les dix meilleurs pianistes français. La cour de l’Archidiaconé servira d’ écrin estival pour les 4 impromtus de Schubert et 4 toccatas de Bach.

Réservation soit sur festik.net, soit à l'Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot

