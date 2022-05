Festival ClassiCahors 2022: Julien Martineau et Eric Franceries

Festival ClassiCahors 2022: Julien Martineau et Eric Franceries, 27 juillet 2022, . Festival ClassiCahors 2022: Julien Martineau et Eric Franceries

2022-07-27 21:00:00 – 2022-07-27 Réservation soit sur le site festik.net, soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) Il s’agit d’un récital pour mandoline et guitare.

Julien Martineau est devenu le mandoliniste français le plus expérimenté et le plus reconnu en France et à l’international, il se produit en récital et il est aussi l’ invité de nombreux orchestres Eric Francéries, qui nous avons reçu l’an dernier dans une formation trio, est également un des meilleurs guitaristes de sa génération. Ces deux artistes de talent nous proposent dans le cadre festival un répertoire éclectique permettant ainsi de découvrir une formation originale autour de la guitare et de la mandoline. Ils nous feront découvrir des œuvres de Scarlatti, Calace, Monti, Bartok, Piazzolla. Réservation soit sur le site festik.net, soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville