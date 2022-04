Festival ClassiCahors 2022: Chœur de l’Armée Française Cahors, 29 juillet 2022, Cahors.

Réservation soit sur festik.net, soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS)

Reprises de chœurs d’opéras français et italiens.

En cas d’intempérie, un repli est prévu au théâtre de Cahors.

Formation spéciale de la Garde républicaine, il est le chœur officiel de la République et représente, de par son caractère original et unique, l’un des fleurons de la culture dans les armées. Unique chœur d’hommes professionnel en France, il est composé de 40 chanteurs recrutés parmi l’élite des professionnels français, et dirigé par la lieutenante colonelle Aurore Tillac, et son adjointe la commandante Émilie Fleury. Dans la cour de la Préfecture, le chœur de l’Armée Française interprétera les plus grands airs de chœurs d’opéras français et italiens.

