Festival ClassiCahors 2022 Cahors, 20 juillet 2022, Cahors.

Festival ClassiCahors 2022 Cahors

2022-07-20 – 2022-08-03

Cahors Lot

Mercredi 20 juillet à 21h00, église du Sacré-Cœur de Cahors:

William Christie et Théotime Langlois de Swarte: récital clavecin et violon

Samedi 23 juillet à 21h00, église du Sacré-Cœur de Cahors:

L’Ensemble La Rêveuse: Les jardins de Vauxhall

Dimanche 24 juillet à 21h00, Auditorium du Grand Cahors:

Quatuor Dutilleux: Guillaume Chilemme et Mathieu Handtschoewercker (violons), David Gaillard (alto) et Thomas Duran (violoncelle)

Lundi 25 juillet à 21h00, salle culturelle la Prade (Pradines):

Orchestre National du Capitole de Toulouse: Gabor takacs-Nagy, direction Gabrielle Zaneboni, cor anglais

Mercredi 27 juillet à 21h00, église du Sacré-Cœur de Cahors:

Julien Martineau et Eric Franceries: récital mandoline et guitare

Vendredi 29 juillet à 21h00, cour de la Préfecture (repli au Théâtre de Cahors en cas d’intempérie):

Chœur de l’Armée Française: chœurs d’opéras français et italiens

Dimanche 31 juillet, 21h00, église Saint-Barthélemy de Cahors:

Académie Chœur Michel Piquemal, direction michel Piquemal

Lundi 1er août, 20h00, Château Pech de Jammes (Flaujac-Poujols):

Duo Agua e Vinho, Pierre Millan et Régis Daniel (guitares)

Mercredi 3 août à 21h00, cour de l’archidiaconé (repli à l’Auditorium du Grand Cahors en cas d’intempérie):

Laurent Cabasso, récital piano

Les réservations se font soit en ligne (sur festik.net), soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS ( Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS)

Depuis la création en 2016, le Festival mêle la splendeur du patrimoine lotois à celle de la musique classique. Ainsi, de nombreux artistes talentueux et formations d’exception se sont succédés dans des lieux comme la Cathédrale Saint-Etienne, la cour de l’Archidiaconé, le Théâtre de Cahors, l’église du Sacré Cœur, l’Auditorium du Grand Cahors, le Château de Labastide-Marnhac et l’église de Catus. Cette septième édition sera particulièrement riche en émotion et en qualité avec de nouveaux artistes et lieux à découvrir sur le territoire du Sud du Lot avec le Château Pech de Jammes commune de Flaujac-Poujols ainsi que la cour de la Préfecture de Cahors qui accueillera pour la première fois le Festival.

En plus de recevoir des artistes d’exceptions, le Festival s’ouvre à la nouveauté avec la création d’une Académie Chœur dirigée par Michel Piquemal.

Depuis le début, nous portons des valeurs d’ouverture, de partage, d’échange, et de fédération. Il s’agit donc d’écrire une nouvelle page du Festival. Accueillir l’émergence et la traiter sur un pied d’égalité sera le principe même de cette Académie.

Nous souhaitons permettre à une jeunesse d’être au contact d’artistes expérimentés. Nous parions sur l’émulation de rapprochements intergénérationnels afin de créer une communion entre professionnels et amateurs pour partager la transmission de la musique et faire évoluer cette Académie en Chœur et Orchestre, le tout en alliant apprentissage par l’expérience et épanouissement artistique.

Je me réjouis de vous présenter cette septième édition du Festival ClassiCahors qui conjugue encore une fois mon amour pour la musique et pour mon département d’origine. Notre ambition reste la même, intacte et plus essentielle que jamais dans le contexte actuel : faire de ce temps fort estival un lieu d’échanges et de rencontres musicales, en restant toujours soucieux de conserver la qualité et l’excellence. Faire aussi du Festival une scène et un public pour les talents de demain et encourager les initiatives artistiques de transmission intergénérationnelle.

Nous vous invitons, avec toute l’équipe du Festival, à venir vibrer autour de cette passion commune qui nous anime et à faire évoluer la musique classique ensemble.

Emmanuel Pélaprat, Directeur artistique.

Mercredi 20 juillet à 21h00, église du Sacré-Cœur de Cahors:

William Christie et Théotime Langlois de Swarte: récital clavecin et violon

Samedi 23 juillet à 21h00, église du Sacré-Cœur de Cahors:

L’Ensemble La Rêveuse: Les jardins de Vauxhall

Dimanche 24 juillet à 21h00, Auditorium du Grand Cahors:

Quatuor Dutilleux: Guillaume Chilemme et Mathieu Handtschoewercker (violons), David Gaillard (alto) et Thomas Duran (violoncelle)

Lundi 25 juillet à 21h00, salle culturelle la Prade (Pradines):

Orchestre National du Capitole de Toulouse: Gabor takacs-Nagy, direction Gabrielle Zaneboni, cor anglais

Mercredi 27 juillet à 21h00, église du Sacré-Cœur de Cahors:

Julien Martineau et Eric Franceries: récital mandoline et guitare

Vendredi 29 juillet à 21h00, cour de la Préfecture (repli au Théâtre de Cahors en cas d’intempérie):

Chœur de l’Armée Française: chœurs d’opéras français et italiens

Dimanche 31 juillet, 21h00, église Saint-Barthélemy de Cahors:

Académie Chœur Michel Piquemal, direction michel Piquemal

Lundi 1er août, 20h00, Château Pech de Jammes (Flaujac-Poujols):

Duo Agua e Vinho, Pierre Millan et Régis Daniel (guitares)

Mercredi 3 août à 21h00, cour de l’archidiaconé (repli à l’Auditorium du Grand Cahors en cas d’intempérie):

Laurent Cabasso, récital piano

Les réservations se font soit en ligne (sur festik.net), soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS ( Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS)

Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-14 par