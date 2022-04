Festival ClassiCahors 2022: Académie Chœur Michel Piquemal Cahors, 31 juillet 2022, Cahors.

Festival ClassiCahors 2022: Académie Chœur Michel Piquemal Eglise Saint-Barthélemy 18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors

2022-07-31 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-31 Eglise Saint-Barthélemy 18-32 Rue Saint-Barthélémy

Cahors Lot

Réservation soit sur festik.net, soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS)

Requiem de Gabriel Fauré direction de Michel Piquemal.

« Mon requiem a été composé pour rien….pour le plaisir, si j’ose dire… », c’est en ces termes que Gabriel Fauré évoquait son Requiem, sans doute aujourd’hui l’une de ses partitions les plus connues et les plus jouées. L’idée de plaisir peut sembler incongrue dans le contexte d’une messe des morts mais le musicien envisageait celle-ci comme une délivrance, presque un moment de félicité, du moins spirituelle. Et c’est peut-être là qu’est le secret de son succès aujourd’hui encore, dans cette matière sonore chaude et luxuriante qui porte à l’élévation de l’esprit. Pour cette première Académie Chœur orchestré par le chef de renom Michel Piquemal, les stagiaires, à l’issu de plusieurs jours de répétitions , interprèteront cette œuvre magistrale et seront accompagnés par l’Orchestre du Festival..

Réservation soit sur festik.net, soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, soit par courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (CLASSICAHORS, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS)

Eglise Saint-Barthélemy 18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-14 par