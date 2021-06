Festival ClassiCahors 2021 : Récital de Thierry Escaich Cahors, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Cahors.

Festival ClassiCahors 2021 : Récital de Thierry Escaich 2021-07-28 21:00:00 – 2021-07-28 Place Chapou Cathédrale Saint-Etienne

Cahors Lot

15 EUR Thierry Escaich, une figure unique de la scène musicale contemporaine.

Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure unique de la scène musicale contemporaine et l’un des représentants majeurs de la nouvelle génération de compositeurs français. Les trois aspects de son art sont indissociables, ce qui lui permet mêler dans ses concerts création, improvisation et interprétation dans les combinaisons les plus diverses. Il a reçu quatre Victoires de la musique (2003, 2006, 2011 et 2017). Il enseigne depuis 1992 l’improvisation et l’écriture au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), où il a remporté lui-même huit premiers prix. En 2013, il a été élu à l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France. En 2018, il a été le compositeur à l’honneur du festival Présences de Radio France, à Paris.

Billetterie : Office de tourisme Cahors/Vallée du Lot

Dans le cadre de sa programmation annuelle, le festival ClassiCahors, un des acteurs musicaux majeurs de Cahors invite des artistes de renommée.

