du vendredi 1 juillet au dimanche 3 juillet à Mairie

Festival « Clap sur Mondonville » : La Terre fait son cinéma ———————————————————— La deuxième édition du festival de cinéma « Clap sur Mondonville » aura lieu les 1, 2 et 3 juillet prochains. Cette année « La Terre fait son cinéma ». Au programme : des projections pour tous les publics (ciné-club, documentaires, jeune public, plein air) des rencontres et des échanges. Cette année encore, premier rendez-vous du festival au Cinéma Utopia de Tournefeuille, partenaire de l’évènement (Vendredi 24 juin). En amont du festival, le service culturel met également en place différentes actions en lien avec le thème de l’année : Exposition « Litternature » et ateliers stop motion à la médiathèque ; intervention des compagnies Rouges les anges et Et moi dans les écoles (spectacles et ateliers) ; reconduction du concours vidéo. Nouveauté 2022 ! Des projections Ciné Clap une fois par mois ! Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle.

Mondonville – Médiathèque

