Festival Clap Les Mômes 2024 Cinéma La Bobine Quimperlé, mardi 27 février 2024.

Festival Clap Les Mômes 2024 Cinéma La Bobine Quimperlé Finistère

Chlorofilm propose 3 séances de cinéma d’animation destinées au jeune public pendant les vacances d’hiver.

Chaque film est accompagné d’une animation et d’un petit goûter.

– Léo, la merveilleuse histoire de Léonard de Vinci (à partir de 6 ans et +) le mardi 27 février à 14h30.

Animation Adrien Vinet,alias Vortex, exposera ses sculptures dans le hall du cinéma, vous pourrez lui donner vos impressions et poser toutes vos questions.

– Les toutes petites créatures (à partir de 3 ans et +) le mercredi 28 février à 10h30.

Accompagné d’une lecture de contes (illustrée sur écran) par Pascale Méliarenne de la médiathèque de Quimperlé.

– Le royaume de Kensuké (à partir de 8 ans et +) le vendredi 1er mars à 14h30.

« A l’issue de la projection, Raphaël Lambert de Terres de Natae (Pont-Scorff) vous présentera sous forme ludique et interactive les enjeux de la protection animale et de la biodiversité » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne contact@chlorofilm.fr

L’événement Festival Clap Les Mômes 2024 Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS