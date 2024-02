Festival Clap Les Mômes 2024 Programme du vendredi 1er mars Cinéma La Bobine Quimperlé, vendredi 1 mars 2024.

Chlorofilm propose 3 séances de cinéma d’animation destinées au jeune public pendant les vacances d’hiver.

Chaque film est accompagné d’une animation et d’un petit goûter.

Le vendredi 1er mars à 14h30, « Le royaume de Kensuké » (à partir de 8 ans et +)

« A l’issue de la projection, Raphaël Lambert de Terres de Natae (Pont-Scorff) vous présentera sous forme ludique et interactive les enjeux de la protection animale et de la biodiversité » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne contact@chlorofilm.fr

