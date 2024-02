Festival Clair de Nuit Barr, vendredi 26 juillet 2024.

Festival Clair de Nuit Barr Bas-Rhin

Festival de Musique Actuelle

Rendez-vous incontournable et annuel organisé par l’Office de Tourisme et de la Culture du Pays de Barr. Trois soirées d’ambiance festive et positive, où vous pourrez découvrir des talents locaux, dans une programmation éclectique et rythmée.

Programmation à venir… 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-28

1 place de l’Hôtel de Ville

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est tourisme@paysdebarr.fr

