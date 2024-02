Festival Claie de Sol Plumelec, vendredi 24 mai 2024.

Festival Claie de Sol Plumelec Morbihan

2e édition du Festival Claie de Sol. Vendredi soirée Fest-Noz Fleuves, Hamon Martin Quintet et Barokistania 9€ ; samedi soirée plus rock, avec Babylon Circus, Les vrillés, Rue de la forge et Ciphered 25€, 30€ le pass 2 jours. Billetterie Helloasso. Org. UCAP .

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25

Au Préventorium, ancien Institut Médico

Plumelec 56420 Morbihan Bretagne festivalplumelec@gmail.fr

L’événement Festival Claie de Sol Plumelec a été mis à jour le 2024-01-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE