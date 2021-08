Festival Civ’en Music Ciavux, 28 août 2021, Civaux.

Festival Civ’en Music

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Ciavux

A l’affiche: – Le trio La Boutik le 28/08 à 18h: groupe de Château Garnier. Formé en 2003, La Boutik est un trio acoustique qui pratique le détournements intensifs de tubes, chansons, standards du jazz, du rock, ou de la Soul – Lhomé le 28/08 à 19h30: Rappeur-Slameur de Chatellerault. Lhomé définit sa musique comme de la poésie urbaine. Ses textes sont un regard sur le monde. -OWA le 29/08 à 18h00: Owa, c’est la rencontre entre le percussionniste Laurent Sureau, spécialiste des Handpans, ces instruments insolites encore méconnus du grand public et la chanteuse Nadia Simon aux envolées vocales atmosphériques. A eux deux, ils créent une musique Pop Trip-hop aux sonorités nouvelles et «inclassables» qui vous mènent hors du temps, entre l’univers de Lisa Gerard chanteuse de Dead can dance et Manu Delago batteur de Björk. -Duo Sweetlife le 29/08 à 19h30: Le Duo SWEET LIFE est spécialisé dans la reprise des succès de grandes légendes de la musique anglo saxonne pop des années 80. Le groupe est un » Melting Pot » à lui tout seul! Une invitation à la fête et au voyage dans l’univers de la pop rock anglo saxonne des années 80. Venez les découvrir ou redécouvrir à Civaux les 28 et/ou 29/08 à partir de 18h00.

entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire.

4 concerts les 28 et 29/08 à la salle des fêtes et autour de l’aire de jeux dans le centre bourg. La Boutik, Lhomé, OWA et le duo Sweetlife entre 18h et 23h. Venez découvrir ces groupes locaux

Ciavux 2 place de gomelange Civaux Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T18:00:00 2021-08-28T23:00:00;2021-08-29T18:00:00 2021-08-29T23:00:00