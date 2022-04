Festival Cité en Musique Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Festival Cité en Musique Domfront en Poiraie, 13 juillet 2022, Domfront en Poiraie. Festival Cité en Musique Place Saint Julien Domfront Domfront en Poiraie

2022-07-13 – 2022-07-13 Place Saint Julien Domfront

Concerts gratuits avec Cité en Musique les mercredis d'été, sur les places emblématiques de la ville, du 13 juillet au 10 août 2022.

+33 2 33 30 60 60 http://www.ville-domfront.fr/

