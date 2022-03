Festival Cirque ou presque Piré-Chancé, 13 mai 2022, Piré-Chancé.

Festival Cirque ou presque Piré-Chancé

2022-05-13 – 2022-05-15

Piré-Chancé Ille-et-Vilaine Piré-Chancé

L’équilibre est au festival ce que l’art et la matière sont au Château des Pères, une ligne qui se dessine entre performances corporelles, propositions artistiques, sculptures monumentales et formes bien-être au cœur d’une nature préservée. C’est dans cet esprit que l’équipe du festival construit un programme festif et poétique pour tous les âges et tous les publics.

Et comme à l’improbable, cirque est tenu, sont également au menu des dégustations culinaires dans les arbres, des pique-niques festifs, fanfares, initiations circassiennes et des jardins zen dans un cadre idyllique. Le bonheur est à Piré : cours-y vite, il va filer !”

Rendez-vous fin mars pour la programmation de Cirque ou presque !

office.tourisme@pcc.bzh https://www.cirqueoupresque.bzh/

