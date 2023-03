Festival cirque et illusion Espace Daniel Salvi BALLANCOURT SUR ESSONNE Catégories d’Évènement: Ballancourt-sur-Essonne

Essonne

Festival cirque et illusion Espace Daniel Salvi, 19 mars 2023, BALLANCOURT SUR ESSONNE. Festival cirque et illusion Espace Daniel Salvi. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 15:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. S2A PRODUCTION présente ce festival Quand le cirque d’antan vous emporte dans le monde de l’illusion le temps d’un week-end dans un cadre atypique à Ballancourt sur Essonne (91). C’est l’opportunité de rencontrer, échanger et apprendre avec des professionnels de la magie et du cirque durant l’ensemble d’un week-end. Un village de cirque vous accueillera durant 3 jours. Au rendez-vous : Ateliers d’initiations au cirque, spectacles, village d’antan ainsi que de quoi se restaurer pour les plus gourmands. Maquillage – initiation, danse, magie, cirque – funambules – échasses – jongleurs – jeux en bois – clown – spectacle de rue – buvette Votre billet est ici Espace Daniel Salvi BALLANCOURT SUR ESSONNE 2 rue des colombes Essonne S2A PRODUCTION présente ce festival Quand le cirque d’antan vous emporte dans le monde de l’illusion le temps d’un week-end dans un cadre atypique à Ballancourt sur Essonne (91). C’est l’opportunité de rencontrer, échanger et apprendre avec des professionnels de la magie et du cirque durant l’ensemble d’un week-end. Un village de cirque vous accueillera durant 3 jours. Au rendez-vous : Ateliers d’initiations au cirque, spectacles, village d’antan ainsi que de quoi se restaurer pour les plus gourmands. Maquillage – initiation, danse, magie, cirque – funambules – échasses – jongleurs – jeux en bois – clown – spectacle de rue – buvette .33.0 EUR33.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ballancourt-sur-Essonne, Essonne Autres Lieu Espace Daniel Salvi Adresse 2 rue des colombes Ville BALLANCOURT SUR ESSONNE Departement Essonne Lieu Ville Espace Daniel Salvi BALLANCOURT SUR ESSONNE

Espace Daniel Salvi BALLANCOURT SUR ESSONNE Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ballancourt sur essonne/

Festival cirque et illusion Espace Daniel Salvi 2023-03-19 was last modified: by Festival cirque et illusion Espace Daniel Salvi Espace Daniel Salvi 19 mars 2023 Espace Daniel Salvi BALLANCOURT SUR ESSONNE

BALLANCOURT SUR ESSONNE Essonne