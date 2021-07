Sains Sains Ille-et-Vilaine, Sains Festival Cinoch’tambules Sains Sains Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Sains

Festival Cinoch'tambules 2021-07-16 – 2021-07-16 Face à la mairie 2 Rue du Beau Site

Sains Ille-et-Vilaine Sains 4 séances de cinéma en plein air

Apportez votre chaise, votre couverture … et votre bonne humeur Au programme :

16 juillet : Le Prince oblié

17 juillet : Astérix, le secret de la potion magique

13 août : Bohemian Rhapsody

14 août : Donne-moi des ailes Annulation et remboursement des billets en cas de mauvais temps

