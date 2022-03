Festival Cinézic : Good Colmar, 20 mars 2022, Colmar.

Festival Cinézic : Good Colmar

2022-03-20 20:00:00 – 2022-03-20 21:30:00

Colmar Haut-Rhin

Documentaire

De Patrick-Mario Bernard – France – 2018 – 1h24

Rodolphe Burger est un musicien libre, complexe mais accessible, sans tabous, il se mélange aux autres sans jamais se perdre en route. C’est un homme qui partage tout, y compris la scène. Y compris ses amis et ils sont nombreux, poètes, écrivains, rockers, peintres et philosophes… Rodolphe Burger a un grand pouvoir, il peut vous transformer en musicien ou en artiste même quand vous ne l’êtes pas, et vous rejoignez ainsi sa famille. Son talent est unique, essentiel. Le film le montre au travail, aussi un peu dans sa vie, celle qu’il a accepté de partager avec la même générosité.

La musique au cinéma !

Documentaire

De Patrick-Mario Bernard – France – 2018 – 1h24

Rodolphe Burger est un musicien libre, complexe mais accessible, sans tabous, il se mélange aux autres sans jamais se perdre en route. C’est un homme qui partage tout, y compris la scène. Y compris ses amis et ils sont nombreux, poètes, écrivains, rockers, peintres et philosophes… Rodolphe Burger a un grand pouvoir, il peut vous transformer en musicien ou en artiste même quand vous ne l’êtes pas, et vous rejoignez ainsi sa famille. Son talent est unique, essentiel. Le film le montre au travail, aussi un peu dans sa vie, celle qu’il a accepté de partager avec la même générosité.

Colmar

dernière mise à jour : 2022-03-11 par