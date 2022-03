Festival Cinézic : Carte blanche à Yvan SCHRECK Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Rencontre et Masterclass Né à Mulhouse en 1973, Yvan Schreck commence à l'âge de 17 ans à réaliser des courts-métrages. En 1998, il s'installe à Séville où il travaille pendant sept ans, filmant essentiellement dans le domaine du flamenco, notamment sur le danseur Israël Galvan. En 2010 il réalise un documentaire musical sur le groupe éphémère Les Françoises qui préparent un spectacle pour le printemps de Bourges et depuis, il collabore à différentes reprises avec Jeanne Cherhal. Depuis deux ans, il voyage régulièrement au Congo pour les besoins d'un film documentaire autour de la musique des autochtones Aka de la forêt équatoriale. Voici des extraits de ces moments de rencontre et de musique qu'il a pu recueillir lors de ses périples auprès de ces mystérieux peuples pygmées qui jalonnent le Congo du sud au nord du pays.

