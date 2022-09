Festival Cinétoiles : se restaurer et écouter des concerts !

Festival Cinétoiles : se restaurer et écouter des concerts !, 30 septembre 2022, . Festival Cinétoiles : se restaurer et écouter des concerts !



2022-09-30 19:30:00 – 2022-10-02 EUR 0 0 ??? Se restaurer sur place, dês 19h30 : VEN 30/09

-> Burgers maison concoctés par LA FRINGALE

SAM 01/10

-> Salades repas bio faites maison par LE POTAGER DES BERGERIES (mara√Æchage biologique à Mont St Jean)

DIM 02/10

-> Paëlla maison cuisinée par LA FRINGALE ?? Les concerts à partir de 19h30 : VEN 30/09

-> SKIP CLASS

SAM 01/10

-> ROCK N’BROS

DIM 02/10

-> GROUPE ROCK de l’√âcole de Musique et de Danse de l’Auxois Morvan dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville