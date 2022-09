Festival Cinétoiles : projection « Si tu es un Homme » en présence du réalisateur Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Documentaire français et burkinabé de Simon Panay. (1h15) Avant-Premiêre – VOST Mine d’or de Perkoa, Burkina-Faso. Opio a 13 ans et travaille en surface, gagnant pour seul salaire un sac de cailloux par mois. Son pêre souhaite qu’il intêgre une formation professionnelle, mais il ne peut pas payer les frais de scolarité. Opio doit donc réunir cet argent et demande à son patron une promotion : le droit de descendre dans les galeries souterraines où l’on dit que les hommes peuvent devenir riches. Sortie le 1er mars 2023 + d’infos : www.etoilecinema.com ??DIM 02/10 à 18h + discussion avec le réalisateur Simon Panay L’√âtoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

