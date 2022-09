Festival Cinétoiles : projection « LES HARKIS » + discussion

Festival Cinétoiles : projection « LES HARKIS » + discussion, 1 octobre 2022, . Festival Cinétoiles : projection « LES HARKIS » + discussion



2022-10-01 14:45:00 – 2022-10-01 LES HARKIS

Quinzaine des réalisateurs à Cannes

Drame historique français de Philippe Faucon avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin… (1h22) Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. √Å leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis para√Æt três incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Sortie le 12 octobre bande-annonce : https://www.etoilecinema.com/film/les-harkis-1732 + d’infos : www.etoilecinema.com dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville