Festival Cinétoiles : projection « L’Envol » avec Raphaël Thiery

2022-09-30

Quinzaine des réalisateurs à Cannes

Drame de Pietro Marcello avec Raphaël Thiery, Juliette Jouan, Louis Garrel et Noémie Lvovsky (1h45) Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son pêre, Raphaël, un soldat rescapé de la premiêre guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.

Sortie le 11 janvier 2023 ?? VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 21h + discussion avec Raphaël THIERY, acteur du film.

