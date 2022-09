Festival Cinétoiles : projection de « Aya » en présence du réalisateur Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

AYA – en VOST

Sélection ACID au Festival de Cannes 2022

Sélection ACID au Festival de Cannes 2022

Drame français de Simon Coulibaly Gillard avec Marie-Josée Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse… (1h30) Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprês de sa mêre. Intimement liée à son √Æle, la jeune fille voit ses repêres s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à dispara√Ætre sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend une décision : Lahou est son √Æle ; elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors à elle, un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même. Sortie 12 octobre Bande-annonce : https://www.etoilecinema.com/film/aya—vost-1749 + d’infos : www.etoilecinema.com ?? DIM 02/10 à 15h + discussion avec le réalisateur Simon Coulibaly Gillard https://www.etoilecinema.com/ Semur-en-Auxois

