Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Yuku et la fleur de l’Himalaya » + atelier et goûter

Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Yuku et la fleur de l’Himalaya » + atelier et goûter, 29 octobre 2022, . Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Yuku et la fleur de l’Himalaya » + atelier et goûter



2022-10-29 – 2022-10-29 L’Étoile Cinéma vous propose un film d’animation joyeux et coloré, pour les petits à partir de 3 ans : « YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA ». Séance suivie d’un jeu de l’oie géant et d’un goûter !

Réservation conseillée pour l’animation, en caisse, avant la séance. YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA – Dès 3 ans

Film d’animation franco-belge d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin (1h05)

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle afin de l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la

trouver, le voyage est long et semé d’obstacles… Bande-annonce : https://www.etoilecinema.com/…/yuku-et-la-fleur-de… dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville