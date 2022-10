Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Le Pharaon, le sauvage et la princesse » + atelier Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Festival Cinétoiles des P'tits Loups : « Le Pharaon, le sauvage et la princesse » + atelier

6 Rue du Lycée L'Étoile Cinéma Semur-en-Auxois

2022-10-28

Cte-d’Or Semur-en-Auxois EUR 4 4 Découvrez le dernier film d’animation à l’esthétique incroyable de Michel Ocelot, réalisateur de « Azur et Asmar » et « Dilili à Paris ». Projection suivie d’un goûter et d’un atelier arts plastiques animé par Yves Lemarchand. Réservation recommandée pour l’animation, avant la séance, en caisse. LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE – Dès 6 ans – (1h23)

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur. Bande-annonce : https://www.etoilecinema.com/…/le-pharaon–le-sauvage… https://www.etoilecinema.com/ L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

