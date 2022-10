Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Le Chameau et le meunier » + goûter philo

Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Le Chameau et le meunier » + goûter philo, 3 novembre 2022, . Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Le Chameau et le meunier » + goûter philo



2022-11-03 – 2022-11-03 L’Étoile Cinéma vous propose un film d’animation poétique sur la différence, l’amitié et la nature : « LE CHAMEAU ET LE MEUNIER ». La projection sera suivie d’un goûter-philo animé par Françoise Ballay ! Réservation conseillée avant la séance, en caisse, pour l’animation. LE CHAMEAU ET LE MEUNIER – Dès 6 ans

Film d’animation iranien d’Abdollah Alimorad (49’). Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite… mais chacun se rend compte de l’attachement qu’il a pour l’autre ! Bande-annonce : https://youtu.be/bH1MK0vAs1o dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville