Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Grosse colère et fantaisies » + atelier et goûter

L'Étoile Cinéma vous propose un programme de cinq courts-métrages plein de fantaisie pour les tous-petits, à partir de 3 ans. La projection sera suivie d'un atelier « fabrique ta boîte à colère » et d'un goûter (réservation recommandée pour l'animation, avant la séance, en caisse). GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

Film d’animation franco-belge de Cloé Coutel, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert et Hugo Frassetto. (45’)

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Bande-annonce : https://youtu.be/zHz2JSPCXtE dernière mise à jour : 2022-10-20 par

