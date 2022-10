Festival Cinétoiles des P’tits Loups : « Ernest et Célestine, le voyage en Charabie » + animation

Festival Cinétoiles des P'tits Loups : « Ernest et Célestine, le voyage en Charabie » + animation

2022-11-05 15:00:00 – 2022-11-05 17:20:00



2022-11-05 15:00:00 – 2022-11-05 17:20:00 Découvrez les nouvelles aventures d’Ernest et Célestine ! La projection sera suivie d’un atelier découverte du violon et des musiques du monde par Isabelle François, professeure de violon à l’École de Musique et de Danse de l’Auxois Morvan et d’un goûter.

Réservation conseillée avant la séance, en caisse, pour l’animation. ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE – Dès 5 ans

Film d’animation français de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) (1h19)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Bande-annonce : https://youtu.be/T_16I2EIRjI dernière mise à jour : 2022-10-20 par

