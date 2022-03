Festival Cinespañol Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Festival Cinespañol Saint-Astier, 29 mars 2022, Saint-Astier. Festival Cinespañol Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-03-29 18:00:00 – 2022-03-29 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier A l’occasion du festival culturel espagnol en Aquitaine :

18h : film surprise en VOSTF

19h30 : apéritif et repas paëlla + vin

21h : film « Les Niñas » en VOSTF

RDV Cinéma La Fabrique.

Tarif : 15 € / soirée (paiement uniquement par chèque ou en espèces)

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

