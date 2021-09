Festival Cinespaña Cinéma L’Autan, 6 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Festival Cinespaña

du mercredi 6 octobre au lundi 18 octobre à Cinéma L’Autan

### “**Sentimental”, un film de Cesc Gay en VO** * Mercredi 6 octobre à 21h * Lundi 11 octobre à 18h30 Résumé —— Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief : le bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés. Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins : les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592900&cfilm=280255.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592900&cfilm=280255.html) ### **”Anna et les loups”, un film de Carlos Saura (1973) en VO** * Lundi 11 octobre à 21h * Mardi 12 octobre à 18h30 Résumé —— L’arrivée de la belle Anna bouleverse la vie d’une famille bourgeoise espagnole. Les névroses, peurs et désirs des quatre membres de la famille s’exacerbent à son contact. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559756&cfilm=39166.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559756&cfilm=39166.html) ### **”Aqui y Alli, journal d’une exilée” un film d’Emma Fariñas** * jeudi 14 octobre à 14h * lundi 18 octobre à 18h30 Résumé —— En rangeant l’appartement de sa grand-mère décédée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre un amour gardé secret, vécu dans l’euphorie de la République espagnole des années 30. Des photographies s’entrelacent laissant ressurgir les souvenirs d’une époque. Entre l’Espagne et la France, se révèle le parcours singulier de Lucía, la voix d’une femme émancipée malgré elle dans le tumulte de l’Histoire. Bande annonce ————- [[https://vimeo.com/345395883#at=0](https://vimeo.com/345395883#at=0)](https://vimeo.com/345395883#at=0)

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



