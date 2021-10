Festival Cinespaña 2021, à Cahors Cahors, 21 octobre 2021, Cahors.

Festival Cinespaña 2021, à Cahors 2021-10-21 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-21 Place Bessière Cinéma Le Grand Palais

Cahors Lot

6 EUR 6 Une soirée autour de deux films très différents : un thriller intense, dramatique sur l’amitié, la culpabilité et l’interdépendance, et une comédie cocasse et «caliente» sur le couple et le voisinage…

Jeudi 21 octobre :

Avant-première à 18h30 : “Amigo”, de Javier Botet & Óscar Martín – Drame – 1h25

David recueille Javi, son meilleur ami devenu tétraplégique, dans sa maison de campagne. Dans cet environnement isolé, les querelles ne tardent pas à faire surface, dévoilant une relation empoisonnée plus proche de la folie que de l’amitié. Un thriller intimiste subtilement efficace, mâtiné de tradition gothique et de comédie noire. Comme le disait Cervantes : “qui t’aime bien te fera pleurer”

Projection à 21h : “Sentimental”, de Cesc Gay – Comédie – 1h22

Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Un soir, Ana invite leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les aime pas à cause du bruit de leurs ébats déchainés. Les mœurs des deux couples se heurtent : les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent. Une comédie aux accents de vaudeville et aux rebondissements étonnants.

L’édition cadurcienne du Festival toulousain de cinéma espagnol revient en 2021 avec une belle sélection d’avant-premières et de reprises ! Cette année, vous pourrez découvrir les films du festival étalés sur 3 jeudi d’octobre : 14, 21 et 28 octobre 2021 !

