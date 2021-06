Festival Cinespagnol à Montignac-Lascaux Montignac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montignac.

Festival Cinespagnol à Montignac-Lascaux 2021-07-03 – 2021-07-03

Montignac Dordogne Montignac

17H – Vernissage de l’exposition du peintre Ivan Torres

(Ancienne école maternelle derrière la Maison Duchêne – Entrée possible par la place Bertran de Born du 3 au 17 juillet)

Ivan Torres né au Mexique en 1977 vit et travaille en France depuis 2004.Il conçoit sa peinture comme une passerelle entre ses origines et son expérience française.

18H – Cinéma Vox un film d’Alejandro Amenabar « Lettre à Franco »

Espagne été 36. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Le Général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection et Miguel Unamuno réalise que l’ascension de Franco au pouvoir est inéluctable.

20H – Repas ibérique (à réserver au 05 53 51 87 24)

21H30 – Cinéma Vox un film de Sebastian Borensztein « El chino »

Basé sur un fait réel, mêlant habilement merveilleux et absurde.

