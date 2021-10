Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Festival Cinés Pays Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Festival Cinés Pays Montfort-sur-Meu, 27 octobre 2021, Montfort-sur-Meu. Festival Cinés Pays Cinéma La Cane 13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu

2021-10-27 – 2021-11-02 Cinéma La Cane 13 Boulevard Carnot

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Du 27 octobre au 2 novembre, 6 salles du pays de Brocéliande organise le Festival Ciné Pays qui présente un choix de films de comédie dans tous ses états. Au programme : avant-première, sortie nationale, des séances pour les enfants, un stage de mini film…

Pour un tarif préférentiel de 4€ ! Dans le cadre du Festival :

– 2 avant-premières :

«Aline » Le 1er novembre à 20h30 aux cinémas La Cane à Montfort, Le Korrigan à Romillé, L’hermine à Plélan, Le Celtic à St Méen.

« On est fait pour s’entendre » Le 2 novembre à 20h30 au cinéma Le Celtic à St Méen – 1 sortie nationale :

« La Fracture » Dans les cinémas : – La Bobine de Bréal-sous-Montfort

– Le Cinémontal de Montauban-de-Bretagne

– L’Hermine de Plélan-le-Grand

– La Cane de Montfort-sur-Meu

– Le Celtic de Saint-Méen-le-Grand

