Festival Cinéopen – Projection « Une vie démente » Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Festival Cinéopen – Projection « Une vie démente » Pontarlier, 1 novembre 2022, Pontarlier. Festival Cinéopen – Projection « Une vie démente »

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

2022-11-01 18:30:00 – 2022-11-01 Pontarlier

Doubs Organisé par le ciné club J. Becker.

De Raphaël Balboni et Ann Sirot – Belgique – 87 min – VF.

Séance proposée dans le cadre du festival Cinéopen.

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex, adopte un comportement de plus en plus farfelu…

Billetterie en vente sur place. cineclubjacquesbecker@orange.fr +33 3 81 69 12 63 http://www.ccjb.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Festival Cinéopen – Projection « Une vie démente » Pontarlier 2022-11-01 was last modified: by Festival Cinéopen – Projection « Une vie démente » Pontarlier Pontarlier 1 novembre 2022 Doubs Pontarlier Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs