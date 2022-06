Festival Cinémondes

Festival Cinémondes, 7 octobre 2022, . Festival Cinémondes

2022-10-07 – 2022-10-12 Le Festival International du Film Indépendant de Berck sur Mer ouvre ses portes à prés d’une centaine de films du court au long métrage (fiction, documentaire, animation). Le programme cette édition rassemble autour d’une sélection d’œuvres contemporaines et du patrimoine : des discussions, des débats, des rencontres professionnelles, des leçons de cinéma, des tables rondes, des expositions, un ciné-concert, des ateliers Pocket Docs, des résidences d’écriture et un forum de production. Programme disponible sur le site : https://kdiffusion.com/ +33 3 61 85 05 00 http://cinos.fr/ Le Festival International du Film Indépendant de Berck sur Mer ouvre ses portes à prés d’une centaine de films du court au long métrage (fiction, documentaire, animation). Le programme cette édition rassemble autour d’une sélection d’œuvres contemporaines et du patrimoine : des discussions, des débats, des rencontres professionnelles, des leçons de cinéma, des tables rondes, des expositions, un ciné-concert, des ateliers Pocket Docs, des résidences d’écriture et un forum de production. Programme disponible sur le site : https://kdiffusion.com/ dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville