FESTIVAL CINEMINOTS-Atelier Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, samedi 6 avril 2024.

FESTIVAL CINEMINOTS-Atelier Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki Samedi 6 avril, 15h00 Cinéma L’Autan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

A partir de 8 ans

Samedi 06 avril à 16h45 : ateliers origami et écriture de son prénom

Résumé :

Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage : elle doit quitter les siens pendant un an et leur prouver qu’elle peut vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son chat Jiji, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met le cap vers le sud « pour voir la mer »… Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville côtière. C’est là qu’elle va apprendre aux côtés d’Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse…

Bande-annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18361009&cfilm=40137.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.