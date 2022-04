Festival Cinéminot – Du 23 au 27 avril Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

**Samedi 23 avril à 17h30** Atelier pédagogique – Ciné concert Projection de courts métrages sur Laurel et hardy **Dimanche 24 avril à 15h** Représentation de danses polynésiennes précédées de la projection : Paï , l’élue d’un peuple – [bande annonce](https://www.youtube.com/watch?v=E7I06gAqx2c) **Lundi 25 avril de 14h30 à 19h** Atelier de jeux vidéo, suivi à 21h du film Sonic 2 – [bande annonce](https://www.youtube.com/watch?v=8aNsT2z7ONc) Le cinéma Rex programme, dans le cadre du festival jeune public Cinéminots, plusieurs événements pour les petits cinéphiles en herbe. Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

