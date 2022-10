Festival Cinématographique d’Automne Gardanne, 21 octobre 2022, Gardanne.

2022-10-21 – 2022-10-30

Le Festival Cinématographique d’Automne de Gardanne propose chaque année une sélection de longs métrages de grande qualité, sous une thématique particulière. Durant 10 jours se déroulent des avant-premières, des rencontres en présence de réalisateurs et des ciné-concerts.



La 33ème édition du festival fait la part belle aux jeunes réalisateurs, avec de nombreux premiers long-métrages, que vous retrouverez dans la section » Premier Regard « .

La sélection de cette année est à l’image de ce que l’on vient de vivre : il y a des films d’avant covid et d’après covid, certains qui ont été sacrifiés dans le marasme des sorties et que nous voulons absolument vous montrer. Avec la série d’avant-premières que nous vous proposons, vous pourrez une fois de plus constater la richesse et la diversité du cinéma français ! on peut se féliciter que la France soit toujours une magnifique terre d’accueil pour les cinématographies du monde entier. Amour, aventure, jeunesse… tout y est dans cette sélection, ce qui nous permet de garder espoir et de penser que le meilleur est à venir !

