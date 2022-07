Festival Cinémas au Clair de Lune au Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand

Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand EUR 5 5 Dans le cadre de la troisième édition du Festival Cinémas au Clair de Lune, l’association Amaçada organise, en partenariat avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, l’association Écran 47 et le cinéma l’Utopie, une séance de projection cinématographique.

Les familles retrouveront la magie du cinéma en plein air avec un film familial (Les Minions 2 : Il était une fois Gru) projeté sur grand écran dans un site patrimonial remarquable du Lot-et-Garonne : le site des moulins à vent de Gorry et de Roujol.

– À partir de 19h pour l’Auberge Espagnole.

– Buvette sur place.

– À 22h00 pour la projection.

