Festival Ciném’animés Place du Foirail Pau, samedi 10 février 2024.

Festival Ciném’animés Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

C’est parti pour une 3ème édition de notre festival Ciném’Animés !

Notre ambition pour cette nouvelle édition est de vous faire découvrir, encore et encore, cette discipline artistique qu’est le cinéma d’animation, mode d’expression riche de dessins, d’animation en volume, de références empruntées aux films d’aventures, aux documentaires ou à la science-fiction.

Pour cette nouvelle année, nous vous avons préparé une sélection de 10 films qui s’adressent à tous les âges et à tous les publics. Au travers de ces propositions, nous vous invitons à explorer les thèmes du rêve, de l’utopie à la dystopie.

Comme pour les éditions précédentes, les films seront accompagnés, rencontres que vous êtes nombreux à plébisciter. Cette année, débats, rencontres d’équipe ayant travaillé sur les films, conférences, ateliers et bien d’autres animations sont au programme…

Place du Foirail Cinéma Le Méliès

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@melies.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-03



