Festival Cinéma Version Originale Gujan-Mestras, 4 novembre 2022, Gujan-Mestras.

Festival Cinéma Version Originale

Cinéma Gérard Philipe Gujan-Mestras Gironde

2022-11-04 – 2022-11-12

Gujan-Mestras

Gironde

Festival Version Originale propose une sélection de films du monde entier, mosaïque et reflet d’autres cultures, d’autres horizons à partager toute cette semaine.

Quoi de mieux que s’asseoir dans notre salle de cinéma Gérard Philipe lorsque s’annoncent les premiers frimas et que les jours raccourcissent ?

Cette année, devant ou derrière la caméra, parfois des deux côtés, les femmes nous ont particulièrement séduit.e.s. La 12e édition du festival vous conviera à épouser le regard singulier des réalisatrices et vous entraînera aussi aux côtés d’héroïnes en vous faisant partager leurs aventures, leurs vies, leurs espoirs, leurs luttes.

Les soirées d’ouverture et clôture

Des avant-premières et des invité.e.s.

Des films pour les enfants : Minokino, Ciné p’tit Déj pour les tout petits et Ciné-goûter

Apéro jazz et apéro concert

Les prix du public

Un espace convivial devant le cinéma

+33 5 57 52 59 31

ville GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-10-08 par